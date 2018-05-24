На Буковине чиновника Гоструда, вымогавшего взятку за соцпомощь, посадили на пять лет

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Чиновник вымогал у потерпевшего деньги за госпомощь в связи со смертью близкого родственника
Фото: СБУ

Чиновник вымогал у потерпевшего деньги за госпомощь в связи со смертью близкого родственника

Садгорский районный суд Черновцов вынес приговор руководителю одного из подразделений управления Гоструда, попавшегося на вымогательстве взятки.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, государственный служащий был задержан в январе 2017 года при получении $1,5 тысячи неправомерной выгоды.

"Деньги чиновник требовал от местного жителя за содействие в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, обвиняемый приговорен к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Ранее сообщалось, что в Днепре замначальника исправительной колонии пытался подкупить полицейского.

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