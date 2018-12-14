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На Буковине бойцы пограничного спецназа Дозор открыли огонь по машине с нарушителями

Сегодня, 15:16
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Контрабандисты пытались провезти в Румынию сигареты

Фото: ГПСУ

Бойцы спецподразделения Дозор Черновицкого пограничного отряда открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, пытавшийся незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как сообщается, водитель машины, пытаясь скрыться, проигнорировал требование пограничников об остановке и предупредительные выстрелы, в связи с чем спецназовцы открыли огонь по колесам автомобиля.

После этого из машины выскочили несколько молодых людей и скрылись с места происшествия.

В свою очередь водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.

Во время осмотра автомобиля в нем были обнаружены четыре ящика с двумя тысячами пачек сигарет.

Теги:   Стрельба Черновцы Госпогранслужба Украины Контрабанда Сигареты

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