На Буковине бойцы пограничного спецназа Дозор открыли огонь по машине с нарушителями Сегодня, 15:16 305 Цей матеріал також доступний українською Контрабандисты пытались провезти в Румынию сигареты Фото: ГПСУ

Бойцы спецподразделения Дозор Черновицкого пограничного отряда открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, пытавшийся незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как сообщается, водитель машины, пытаясь скрыться, проигнорировал требование пограничников об остановке и предупредительные выстрелы, в связи с чем спецназовцы открыли огонь по колесам автомобиля.

После этого из машины выскочили несколько молодых людей и скрылись с места происшествия.

В свою очередь водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.

Во время осмотра автомобиля в нем были обнаружены четыре ящика с двумя тысячами пачек сигарет.