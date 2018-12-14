На Буковине бойцы пограничного спецназа Дозор открыли огонь по машине с нарушителями
Бойцы спецподразделения Дозор Черновицкого пограничного отряда открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, пытавшийся незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщается, водитель машины, пытаясь скрыться, проигнорировал требование пограничников об остановке и предупредительные выстрелы, в связи с чем спецназовцы открыли огонь по колесам автомобиля.
После этого из машины выскочили несколько молодых людей и скрылись с места происшествия.
В свою очередь водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.
Во время осмотра автомобиля в нем были обнаружены четыре ящика с двумя тысячами пачек сигарет.