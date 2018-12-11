На Броварском проспекте в Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП Сегодня, 08:07 550 Цей матеріал також доступний українською В результате ДТП пострадали две девушки Фото: Информатор

Ночью на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей: столкнулись Audi, Chevrolet, Dacia и ВАЗ.

По словам водителя Chevrolet, он и Audi стояли на перекрестке, когда в них врезалась Dacia, сообщает Информатор.

В свою очередь в Dacia влетел ВАЗ 21099. Водитель Audi, чей автомобиль пострадал незначительно, дождался оформления ДТП и уехал. Chevrolet был поврежден намного сильнее, однако его водитель не пострадал.

Самые серьезные повреждения получил Dacia. В результате аварии передняя и задняя части автомобиля оказались смяты, а две девушки-пассажирки авто были госпитализированы с повреждениями головы. Водитель Dacia, несмотря на то, что тоже пострадал, от госпитализации отказался.

Водитель ВАЗ по словам полицейских и участников ДТП, демонстрировал все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба.

На месте происшествия работали патрульные, скорая увезла пострадавших в больницу. Причины происшествия установит следствие.