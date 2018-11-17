На Борщаговке в Киеве среди улицы внезапно умер мужчина

17 ноября, в Киеве, в районе Борщаговки возле торгового центра Колибрис внезапно умер мужчина.
Об этом сообщает Информатор.
Около 15:30 пожилой мужчина шел по рынку и внезапно упал без сознания. Очевидцы утверждают, что мужчина ударился головой об асфальт.
Прибывшие на место через 15 минут полицейские и "скорая" констатировали смерть. Чуть позже на место происшествия приехали родственники. С их помощью удалось установить личность погибшего - ему было около 84 лет. Причины смерти установит следствие.
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