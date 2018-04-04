На Борщаговке в Киеве подростки избили продюсера канала Украина и пытались ограбить с ножом супермаркет

Группа молодых людей в ночь на среду, 4 апреля, избила на Борщаговке в Киеве продюсера телеканала Украина.

Кроме того, после этого они попытались ограбить супермаркет и напали с ножом на его охранника, передает Информатор.

По словам пострадавшего сотрудника телеканала, он как раз возвращался вечером домой, когда на остановке общественного транспорта на него напала группа неизвестных.

Избив мужчину, компания отобрала у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В результате нападения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.

Через какое-то время после этого хулиганы забежали в супермаркет и пытались вынести алкогольные напитки, однако это увидели охранники магазина и остановили их.

В свою очередь один из подростков достал из кармана нож и попытался им ударить, однако холодное оружие удалось выбить у него из рук, после чего началась драка.

"В ходе конфликта были разбиты бутылки, об которые порезал лицо один из грабителей. Ему понадобилась помощь медиков. Однако через некоторое время он вышел из кареты скорой помощи… Все участники инцидентов дают показания, подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали подростков, которые устроили драку с охраной магазина.