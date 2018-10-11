На Борщаговке в Киеве мужчина во время драки убил своего оппонента

По словам задержанного, он действовал в порядке самообороны

В ночь на четверг, 11 октября, на улице Симиренко в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился гибелью одного из них.

Как сообщает Информатор, все началось со словесной перепалки, переросшей в драку, во время которой один из участников достал нож и ранил своего оппонента, задев бедренную артерию.

В результате этого пострадавший истек кровью до приезда медиков.

Сам задержанный в содеянном признался, однако настаивает, что действовал в порядке самообороны и убивать мужчину не собирался.