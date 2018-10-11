На Борщаговке в Киеве мужчина во время драки убил своего оппонента

В ночь на четверг, 11 октября, на улице Симиренко в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился гибелью одного из них.
Как сообщает Информатор, все началось со словесной перепалки, переросшей в драку, во время которой один из участников достал нож и ранил своего оппонента, задев бедренную артерию.
В результате этого пострадавший истек кровью до приезда медиков.
Сам задержанный в содеянном признался, однако настаивает, что действовал в порядке самообороны и убивать мужчину не собирался.
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