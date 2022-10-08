Люди живут в машинах больше 10 дней. На блокпосту в Васильевке россияне заблокировали 6000 автомобилей — мэр Мелитополя

8 октября, 22:24
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Эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка, 4 мая (Фото:Мариупольский городской совет)

Эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка, 4 мая (Фото:Мариупольский городской совет)

В Васильевке Запорожской области на российском блокпосту в очереди на эвакуацию стоят около 6 тысяч автомобилей, люди живут в машинах более 10 дней.

Об этом в эфире телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

«На сегодня на утро в Васильевке (это единственный город, который соединяет временно оккупированную территорию и территорию, которая подконтрольна правительству Украины) было 6 тысяч автомобилей. Враги издеваются над нашими людьми, сегодня утром они пропустили около 100 автомобилей к последнему блокпосту, люди плакали от счастья, что они скоро могут оказаться в Запорожье, но прямо на так называемой "тарелке" их развернули и сказали, что суббота-воскресенье выходные», — сказал он.

Видео дня

По словам Федорова, люди более 10 дней живут в машинах и не могут выехать в Запорожье.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Блокпост Война России против Украины

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