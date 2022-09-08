На блокпосту ВС РФ «Тарелка» в оккупированной Васильевке произошел взрыв — видео

8 сентября, 16:49
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Причины взрыва пока достоверно не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Причины взрыва пока достоверно не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В районе блокпоста российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили очевидцы, опубликовав видео с места происшествия.

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На нем видно, как возле укреплений оккупантов происходит взрыв, после чего в небо поднимаются клубы черного дыма.

Видео дня

«Именно на этом блокпосту „Тарелка“ больше всего обыскивали и издевались над мирными жителями, которые выезжали из оккупированной Херсонской области», — отметили в соцсетях.

https://twitter.com/markito0171/status/1567854919683645452

Причины взрыва на данное время достоверно не известны. Информации о возможных потерях российских захватчиков также пока не поступало.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

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Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Взрыв Блокпост Война России против Украины

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