На блокпосту ВС РФ «Тарелка» в оккупированной Васильевке произошел взрыв — видео 8 сентября, 16:49 Причины взрыва пока достоверно не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В районе блокпоста российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили очевидцы, опубликовав видео с места происшествия.

На нем видно, как возле укреплений оккупантов происходит взрыв, после чего в небо поднимаются клубы черного дыма.

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«Именно на этом блокпосту „Тарелка“ больше всего обыскивали и издевались над мирными жителями, которые выезжали из оккупированной Херсонской области», — отметили в соцсетях.

Причины взрыва на данное время достоверно не известны. Информации о возможных потерях российских захватчиков также пока не поступало.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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