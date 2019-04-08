На Березняках в Киеве вспыхнул пожар на территории рынка - фото
В понедельник, 8
апреля, в Днепровском районе Киева на территории рынка вспыхнул пожар.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.
По словам
очевидцев, пожар начался в киоске с шаурмой, однако огонь быстро перекинулся на
другие МАФы.
"На рынке,
что на Березняках, начал гореть МАФ с шаурмой, потом огонь перешел на магазин
Мобилочка и цветочный магазин", - говорится в сообщении.
Информации о
пострадавших в результате происшествия не поступало.
Причины пожара
пока не установлены.