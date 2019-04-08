На Березняках в Киеве вспыхнул пожар на территории рынка - фото Сегодня, 15:16 987 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный Пожар вспыхнул в МАФе с шаурмой Киев Оперативный

В понедельник, 8 апреля, в Днепровском районе Киева на территории рынка вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.

По словам очевидцев, пожар начался в киоске с шаурмой, однако огонь быстро перекинулся на другие МАФы.

"На рынке, что на Березняках, начал гореть МАФ с шаурмой, потом огонь перешел на магазин Мобилочка и цветочный магазин", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Причины пожара пока не установлены.