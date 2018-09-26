На Березняках в Киеве электричка сбила парня в наушниках

Во вторник вечером, 25 сентября, на железнодорожном перегоне в районе станции Дарница в Киеве электричка сбила насмерть парня.
Согласно предварительной информации, причиной трагедии могло стать то, что погибший шел по путям в наушниках и не слышал сигналов поезда, передает Информатор.
Как сообщается, увидев парня, машинист совершил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Рядом с телом полицейские обнаружили сумку с личными вещами и документами.
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