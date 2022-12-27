На берегу Каховского водохранилища заметили перемещение вражеской техники — Никопольская РВА

27 декабря, 14:28
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Каховское водохранилище (Фото:Дмитрий Липунов via Wikipedia)

Каховское водохранилище (Фото:Дмитрий Липунов via Wikipedia)

На временно оккупированном береге Каховского водохранилища, на территории захваченного Энергодара зафиксировано перемещение вражеской техники.

Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Он также призвал местных жителей находится в домах и избегать открытых территорий.

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«Зафиксировано передвижение техники противника на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий по возможности находиться в зданиях и избегать открытых территорий», — говорится в сообщении.

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Ночью с 26 на 27 декабря оккупанты пять раз обстреливали Никопольский район из Градов и ствольной артиллерии. Выпущено около сорока боеприпасов, повреждено имущество трех общин.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Энергодар Каховское водохранилище Война России против Украины

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