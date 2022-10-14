Оккупанты массово заселяются на базы отдыха под Мелитополем — СМИ

14 октября, 13:12
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Оккупанты заселяются на базы отдыха под Мелитополем (Фото:РИА Мелитополь)

Оккупанты заселяются на базы отдыха под Мелитополем (Фото:РИА Мелитополь)

В селах под Мелитополем оккупанты массово ищут укрытие и заселяются в дома и на базы отдыха, сообщает РИА Мелитополь.

По информации местных жителей, около 100 оккупантов завезли в Атманай и расселяют по домам.

Кроме того, движение началось и в прибрежной зоне — на базы отдыха в Примпосаде заселяют военных.

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Жители Приморского посада сообщают, что чейчас активно собирают информацию по базам относительно количества койкомест.

https://www.youtube.com/embed/xGb85u8FUMg

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты принуждением и обманом собирают кровь местных жителей для раненых военных РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область База Мелитополь Война России против Украины

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