Оккупанты массово заселяются на базы отдыха под Мелитополем — СМИ
Оккупанты заселяются на базы отдыха под Мелитополем (Фото:РИА Мелитополь)
В селах под Мелитополем оккупанты массово ищут укрытие и заселяются в дома и на базы отдыха, сообщает РИА Мелитополь.
По информации местных жителей, около 100 оккупантов завезли в Атманай и расселяют по домам.
Кроме того, движение началось и в прибрежной зоне — на базы отдыха в Примпосаде заселяют военных.
Жители Приморского посада сообщают, что чейчас активно собирают информацию по базам относительно количества койкомест.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты принуждением и обманом собирают кровь местных жителей для раненых военных РФ.