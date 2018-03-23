Нацкорпус заявил об обысках в их киевском штабе. Полиция опровергает - видео

В Нацкорпусе обыск связывают с требованием активистов отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко

В пятницу, 23 марта, на территорию завода АТЕК в Киеве, где находится база Национального корпуса, пришли с обыском.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава пресс-службы НК Роман Чернышев.

По его словам, силовики сломали ворота и заблокировали работу.

В свою очередь первый замглавы Нацкорпуса Назар Кравченко заявил, что около 300 правоохранителей перекрыли вход на территорию завода, а также явились в помещения, в которых, в частности, размещен штаб партии, передает Интерфакс-Украина.

"Они попытались заблокировать наших активистов. Мы такие действия правоохранителей связываем с тем, что мы проводили акции за отставку главы Николаевской обладминистрации Алексея Савченко", - сказал он.

В связи с этим возле завода собрались десятки активистов, поддерживающих Нацкорпус.

В то же время спикер Национальной полиции Ярослав Тракало заявили, что в административном здании АТЕК проводится выемка документов.

При этом он подчеркнули, что общественные организации не являются предметом интереса правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге произошли столкновения между активистами Нацкорпуса и правоохранителями.