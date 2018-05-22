На базе отдыха в Одесской области произошел взрыв, один пострадавший

Во вторник, 22 мая, на территории базы отдыха в курортном поселке Затока Одесской области произошел взрыв.

Как сообщили в областной полиции, в результате взрыва один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица. 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, в помещении взорвалась газо-воздушная смесь при подготовке к поджогу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе на территории базы отдыха в Затоке взорвалось самодельное устройство.