На базе отдыха в Одесской области произошел взрыв, один пострадавший

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В результате взрыва пострадал 27-летний мужчина
Фото: полиция

В результате взрыва пострадал 27-летний мужчина

Во вторник, 22 мая, на территории базы отдыха в курортном поселке Затока Одесской области произошел взрыв.

Как сообщили в областной полиции, в результате взрыва один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица. 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, в помещении взорвалась газо-воздушная смесь при подготовке к поджогу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе на территории базы отдыха в Затоке взорвалось самодельное устройство.

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