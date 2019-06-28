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В Харьковской области на базе отдыха из-за непогоды погиб человек, еще двое в тяжелом состоянии

Вчера, 22:25
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Нацполиция

На базе отдыха в пгт Старый Салтов в Харьковской области в результате падения дерева из-за непогоды погиб человек, еще двое попали в реанимацию.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В пятницу, 28 июня, около 14:00 на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов результате порыва ветра дерево упало на трех человек, которые там отдыхали.

«В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения», — сообщили в полиции.

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы города Харькова.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».

Теги:   Несчастный случай Харьковская область

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