На балконе в многоквартирном доме в Харькове произошел взрыв

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Никто из людей в результате взрыва не пострадал

Никто из людей в результате взрыва не пострадал

В четверг, 19 апреля, в Харькове на балконе в многоквартирном доме на улице Героев труда прогремел взрыв.

"В Московский отдел полиции поступило сообщение от 33-летнего мужчины. Он сообщил, что на балкон его квартиры неизвестные бросили неустановленный предмет. Он взорвался, и началось задымление", - рассказали правоохранители.

В результате происшествия никто не пострадал, однако на балконе квартиры из-за взрыва выбиты стекла.

"Все обстоятельства выясняются. Работники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв в жилом доме.

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