На Бахмутском направлении ВСУ разгромили подразделения российских десантников — Генштаб
Потери подразделений оккупантов не позволяют им продолжать воевать (Фото:Генштаб)
Украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на утро четверга, 15 сентября.
По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении.
Значительные потери не разрешают указанным подразделениям продолжать боевые действия без проведения дополнительных мероприятий, отметили в Генштабе.
В августе украинская разведка сообщала, что после грандиозных потерь в Украине российские десантники отказываются ехать воевать.
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