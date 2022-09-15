На Бахмутском направлении ВСУ разгромили подразделения российских десантников — Генштаб

15 сентября, 07:09
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Потери подразделений оккупантов не позволяют им продолжать воевать (Фото:Генштаб)

Потери подразделений оккупантов не позволяют им продолжать воевать (Фото:Генштаб)

Украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на утро четверга, 15 сентября.

По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении.

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Значительные потери не разрешают указанным подразделениям продолжать боевые действия без проведения дополнительных мероприятий, отметили в Генштабе.

В августе украинская разведка сообщала, что после грандиозных потерь в Украине российские десантники отказываются ехать воевать.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Российские десантники Бахмут Война России против Украины

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