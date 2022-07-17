На Бахмутском направлении ВСУ отбили попытку разведки боем — Генштаб

17 июля, 07:32
Украинские военные останавливают попытки наступления войск РФ на ряде направлений на Донбассе (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные останавливают попытки наступления войск РФ на ряде направлений на Донбассе (Фото:МО/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 06:00 воскресенья, 17 июля.

Сейчас ситуация такова:

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Новолуганске, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС.

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Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Северском направлении враг нанес авиаудару вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку БПЛА Орлан-10.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение посещения леса местным населением.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибугское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняется угроза повторения таких действий врага в регионе.

Для выявления изменений в положении ВСУ и коррекции огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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