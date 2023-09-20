На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции возле Андреевки — Генштаб 20 сентября, 19:53 Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

Главное из сводки Генштаба за среду, 20 сентября:

В течение суток состоялось более 15 боевых столкновений. Также, российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 шахедов по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

В общем, за эти сутки враг нанес 72 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные, артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Клещиевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Под артиллерийскими и минометными обстрелами оккупантов находилось около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные ( штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 и 4 артиллерийских средства противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.