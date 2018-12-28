На АЗС под Киевом в руках у мужчины взорвался запал от гранаты Сегодня, 14:13 57 Цей матеріал також доступний українською Фото: полиция В результате взрыва работник АЗС лишился пальцев правой руки

В селе Ксаверовка Васильковского района на автозаправочной станции в руках у одного из работников взорвался запал от гранаты.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

В результате происшествия 24-летний пострадавший был госпитализирован с травматической ампутацией пальцев правой руки.

По его словам, запал он нашел несколько дней назад в поле.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Работники АЗС уже опрошены по этому поводу в качестве свидетелей.