На АЗС под Киевом в руках у мужчины взорвался запал от гранаты
В селе Ксаверовка Васильковского района на автозаправочной станции в руках у одного из работников взорвался запал от гранаты.
Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.
В результате происшествия 24-летний пострадавший был госпитализирован с травматической ампутацией пальцев правой руки.
По его словам, запал он нашел несколько дней назад в поле.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Работники АЗС уже опрошены по этому поводу в качестве свидетелей.