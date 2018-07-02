02 июля 2018, понедельник

На АЗС под Киевом в результате взрыва газового баллона загорелся автомобиль - видео

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В результате инцидента никто не пострадал
Скриншот

В результате инцидента никто не пострадал

В Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина.

Соответствующее видео, снятое камерой наружного наблюдения, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.

На обнародованных кадрах видно, как в какой-то момент под легковым автомобилем происходит взрыв с последующим возгоранием.

Избежать более серьезных последствий удалось благодаря своевременной реакции работника заправки.

"Если бы не реакция этого "пистолетчика" на газовой АЗС в Василькове все могло бы очень плохо кончиться. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста, следите за состоянием своего авто. Скорее всего, именно неисправность привела к возгоранию", - говорится в описании к ролику.

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

При этом, когда именно было снято видео, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на АЗС.

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