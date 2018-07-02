На АЗС под Киевом в результате взрыва газового баллона загорелся автомобиль - видео

В Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина.
Соответствующее видео, снятое камерой наружного наблюдения, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.
На обнародованных кадрах видно, как в какой-то момент под легковым автомобилем происходит взрыв с последующим возгоранием.
Избежать более серьезных последствий удалось благодаря своевременной реакции работника заправки.
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"Если бы не реакция этого "пистолетчика" на газовой АЗС в Василькове все могло бы очень плохо кончиться. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста, следите за состоянием своего авто. Скорее всего, именно неисправность привела к возгоранию", - говорится в описании к ролику.
В результате инцидента никто из людей не пострадал.
При этом, когда именно было снято видео, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на АЗС.
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