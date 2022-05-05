Ситуация на Азовстали: третий день продолжается активный штурм оккупантов 5 мая, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты третий день активно штурмуют Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска прорвались на территорию завода Азовсталь в Мариуполе. Третий день там продолжаются активные бои.



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Об этом в комментарии Громадському рассказал заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламарь (Калина).

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«Уже третий день идет активный штурм территории завода Азовсталь. Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет», — сказал он.

По его словам, эвакуация не происходит. Также Паламар опроверг заявление Дмитрия Пескова о том, что украинские бойцы якобы держат гражданских людей в заложниках и требуют их обменять на еду и лекарства.



Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин также подтвердил, что штурм продолжается: «Максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи».

Штурм Азовстали начался 3 мая. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.



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