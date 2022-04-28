Оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы: обрушилась операционная, часть раненых военных погибли 28 апреля, 14:52 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты всю ночь атаковали Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате массированных ударов российских оккупантов по Азовстали в Мариуполе на территории предприятия обрушилась операционная. Погибла часть раненых украинских военных.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщается в Telegram-канале полка Азов.

Всю ночь на военный полевой госпиталь на Азовстали оккупанты массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем продолжали обстреливать руины из корабельной артиллерии.

Видео дня

Среди раненых военнослужащих есть погибшие. Часть военных вновь получила ранения и контузии. Их количество не сообщается.



Из-за обрушения операционной на Азовстали теперь невозможно оказывать помощь военным даже в тех условиях, которые были раньше, подчеркнули в Азове.



Также опубликовано видео последствий обрушения на Азовстали.

Металлургический комбинат Азовсталь остается последней частью Мариуполя, находящейся под контролем украинских военных, в частности полка Национальной гвардии Азов и морских пехотинцев. Они держат оборону в полном окружении.

Вместе с ними в укрытиях находится, по разным оценкам 1−2 тыс. гражданских.

Гарнизон неоднократно запрашивал деблокаду города или организацию зеленого коридора для мирных жителей, а также процедуру экстракции военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на данный момент осуществить деблокаду военным способом невозможно, но делается все возможное для спасения украинских защитников.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.