На Азовстали подорвались сразу четыре российских сапера

24 мая, 10:20
Цей матеріал також доступний українською
В результате взрыва оккупанты получили ранения разной степени тяжести (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате взрыва оккупанты получили ранения разной степени тяжести (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сразу четыре российских оккупанта подорвались на заводе Азовсталь в Мариуполе во время разминирования территории.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом во вторник, 24 мая, сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Петр Андрющенко.

«При разминировании Азовстали четыре саперы россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо», — написал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=2hbCa-rCzIc
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские военные Азовсталь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X