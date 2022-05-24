На Азовстали подорвались сразу четыре российских сапера 24 мая, 10:20 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва оккупанты получили ранения разной степени тяжести (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сразу четыре российских оккупанта подорвались на заводе Азовсталь в Мариуполе во время разминирования территории.

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Об этом во вторник, 24 мая, сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Петр Андрющенко.

«При разминировании Азовстали четыре саперы россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо», — написал он.

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