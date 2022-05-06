Погиб военный, есть раненые. На Азовстали оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль — Азов 6 мая, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Мариуполе, 5 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с завода Азовсталь. Об этом сообщает полк Азов в Telegram.

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«Во время режима прекращения огня, на территории завода Азовсталь россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в результате обстрела один военнослужащий погиб и шесть получили ранения.

«Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения», — подчеркнули украинские защитники.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого РФ срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь. При этом 3 мая оккупанты начали штурм Азовстали. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.

6 мая Андрей Ермак заяви, что из частично захваченного РФ Мариуполя и меткомбината Азовсталь, который все еще удерживают украинские военные, удалось вывезти около 500 гражданских.

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