Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Андрей Смирнов
Зеленский почуял зиму
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

На Азовском море прошли украинские военные учения

Сегодня, 17:27
Цей матеріал також доступний українською
На Азовском море прошли украинские военные учения - фото

Facebook / Операция объединенных сил

Военные учения

Украинские военные провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что акватория и украинское побережье Азовского моря остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии России.

«На этот раз, по легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданной авиации „уничтожал“ первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона», — говорится в сообщении.

Теги:   Военные учения ООС Азовское море

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 14:01

img
В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова
Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

ТОП 3

События

Сегодня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
10548
События

Вчера, 12:38

img
Комаровский — о кори, Зеленском и «инопланетянке-Супрун»
9723
События

Вчера, 21:42

img
С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей — Супрун
7208