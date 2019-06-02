На Азовском море прошли украинские военные учения Сегодня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Facebook / Операция объединенных сил Военные учения Facebook / Операция объединенных сил

Украинские военные провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что акватория и украинское побережье Азовского моря остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии России.

«На этот раз, по легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданной авиации „уничтожал“ первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона», — говорится в сообщении.