На азиатских островах образовались целые анклавы русскоговорящих туристов - "беглецов от зимы"

Тысячи соотечественников с наступлением холодов отправляются зимовать в теплые края. Большинство выбирает Азию, где на некоторых островах уже образовались целые анклавы русскоговорящих беглецов от зимы, пишет журнал Новое Время

В теплые края с детьми

Большую часть года Милена Гольц, шеф-кондитер в Vegan Bakery Dnepr, живет на два города - Киев и Днепр. А на три зимних месяца последние четыре года перебирается поближе к экватору - в Таиланд.

“Здесь море, песок, свобода от зимней одежды и слякоти”, — объясняет Гольц свой выбор. Сначала она уезжала от зимы вдвоем с мужем, а когда родился первый ребенок, стали ездить втроем, теперь же, когда появился еще один малыш, - уже вчетвером. Эту зиму семья Гольц в полном составе проводит на Самуи, планирует также побывать в Малайзии и на Бали.

За четыре года зимовок в тропиках Гольц побывала на Мадагаскаре, Бали, в Куала-Лумпуре и Краби. ”Так дети познают мир по‑настоящему, а не через телевизор”, - говорит украинка.

Семья Гольц четвертый год зимует в теплых краях / DR

Таиланд, Малайзия и Индонезия — самые популярные места для зимовки у украинцев, по крайней мере тех, кто обладает финансовой свободой и имеет возможность работать удаленно. Прежде всего это не привязанные к офису представители сферы IT, некоторых других профессий, где есть возможность работать удаленно, а также мамы в декрете.

“Для них это как глоток свежего воздуха - не надо надевать на ребенка кучу одежды [когда идешь гулять], у детей нет постоянных простуд”, - со знанием дела рассуждает о буднях молодых матерей Лев Аврамилев. Четыре года назад он переехал на Самуи из России, а теперь помогает подыскивать жителям постсоветских стран жилье в Таиланде.

Пять лет назад Надежда Лещук, фотограф и автор блога о путешествиях, отправилась с мужем в Таиланд в гости к друзьям. Зимовать они не планировали. А в результате остались там на полгода. Тогда же решили, что повторят этот опыт, когда у них появится ребенок.

“Зимой для ребенка не может быть ничего лучше, чем морской воздух, свежие фрукты и постоянное тепло”, - объясняет свое решение Лещук. И вот в 2015 году семья приехала зимовать на Самуи уже с полуторагодовалым сыном.

Таиландские островные будни, где нет домов выше пальм, многие приверженцы теплой зимовки считают идеальным отдыхом для мам с детьми. “Это такая в хорошем смысле слова сельская жизнь”, - считает Ирина Куцевалова, директор украинского туроператора Я люблю Азию.

В результате в Таиланде образовалась мощная “диаспора” русскоговорящих граждан стран экс-СССР: украинцев, россиян и белорусов. Они открывают свои детсады, кружки, проводят совместные мероприятия и занимаются йогой. Причем для многих именно фактор комфортной среды становится ключевым в выборе места зимовки.

А тем, кто ищет более разнообразный досуг, бывалые зимовщики советуют ехать в Малайзию. Там, например, в пределах одного острова можно сходить на экскурсию в джунгли и на показ мод.

Впрочем, зачастую те, кто уехал от зимы в лето даже с детьми, на месте не сидят, а путешествуют - например, по Камбожде, Вьетнаму или отправляются в Гонконг. Этому способствуют дешевые авиаперелеты. Например, перелет Таиланд-Вьетнам обойдется в $40, прикидывает Аврамилев.

Сколько стоит сбежать от зимы

Минимальный бюджет, который позволит провести зиму под пальмами, - $500 на человека без учета стоимости перелета, который в зависимости от места назначения составит еще $600‑700 на одного человека в оба конца. Такие цифры превращают климатический туризм не только в привлекательный, но и доступный вариант для отечественного среднего класса.

Среди тех, кто прямо сейчас, когда Украину сковывают морозы, наслаждается тропиками, - уроженка Черкасс Лидия Жгир, работающая удаленно в одной из украинских компаний. В этом году она впервые решилась перезимовать в Азии, выбрав малайзийский остров Пенанг, и по совету агентства сняла вместе с двумя львовянами большую видовую квартиру в пригороде Джорджтауна. Причем траты Жгир называет соизмеримыми с тем, сколько она тратила на жилье, еду и развлечения в Украине.

“Иногда я представляю, сколько бы мне стоила современная квартира на 19‑м этаже новенького жилого комплекса в 5 км от центра Киева с видом на Днепр - в моем случае Андамское море, - и мне становится больно”, - признается Жгир.

Стоимость перелета из Украины в зависимости от места назначения $600‑700 на одного человека

Климатические туристы обычно не селятся в отелях: это дорого и нерационально, ведь в отелях нет кухни. А поскольку путешественников-зимовщиков из разных стран становится все больше, тайцы строят специально для них жилые комплексы с общим садом и бассейном, которые можно снимать на длительный срок. Аренда домика в таком комплексе обходится около $500 в месяц.

Цены на жилье в Таиланде, как, впрочем, и везде, зависят от месторасположения. Самым дорогим для аренды эксперты называют Пхукет. А если переместиться на 10 км южнее, то цены уже будут на 30 % ниже, утверждают опытные путешественники.

Жилье - это самая большая статья расходов после перелета, говорят они. Питание и бытовые траты обходятся не более $400 на семью. В целом в Азии жизнь гораздо дешевле, чем в Европе, а до падения курса гривни была даже доступней, чем в Украине. Да и теперь, если учитывать общие расходы, стоимость жизни в Таиланде будет сопоставима с Украиной: например, зимовщики могут экономить на одежде, которая в Таиланде втрое дешевле, но зато им приходится переплачивать за те же продукты. Так, литр молока, которое сюда везут из Новой Зеландии и Австралии, стоит в местных магазинах $3.

Бывалые путешественники утверждают, что в случае переезда обычно нужен месяц, чтобы перестать удивляться всему происходящему, привыкнуть к местным кухне и традициям. А те, кто решаются зимовать в Азии во второй раз, едут туда как домой.

“Таиланд - очень комфортная страна, - говорит Лещук. - Кроме природных богатств и вечного тепла, там хорошо развита экономика, социальная инфраструктура, медицина, а сами тайцы - приветливый и добродушный народ, ментально похожий на украинцев”.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №1 от 12 января 2017 года