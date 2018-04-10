На Автозаводской в Киеве водитель Uber врезался в рекламный щит

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В результате ДТП никто не пострадал

В результате ДТП никто не пострадал

Во вторник, 10 апреля, на улице Автозаводской в Киеве автомобиль Hyundai врезался в столб рекламного щита.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua

"Возле Куреневского рынка водитель службы такси Uber, автомобиля Hyundai, не справился с управлением(?) и врезался в рекламный столб", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобиль получил "существенные механические повреждения".

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские влетели на служебной машине в канаву.

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