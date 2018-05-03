На автостоянке в Киеве произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие

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Полиция Киева устанавливает обстоятельства конфликта на автостоянке
Фото: полиция

Полиция Киева устанавливает обстоятельства конфликта на автостоянке

В четверг, 3 мая, в Дарницком районе Киева произошел конфликт на автостоянке между городскими чиновниками и неизвестными лицами, в результате два человека получили телесные повреждения.

Как сообщили в столичной полиции, на автостоянку по ул. Вишняковская приехали работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, Киевпарктранссервиса и оперативник спецслужбы в составе комиссии для того, чтобы сделать замеры отведенного под паркоместа участка.

На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Свидетели также сообщили, что слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили ушибы различных частей тела, у одного и из них - ранение в ногу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 3 мая в Обухове Киевской области участник АТО, сидя в маршрутке, выстрелил из наградного оружия, чтобы остановить конфликт перевозчиков на остановке общественного транспорта.

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