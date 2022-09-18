На автостанции в Сватово ликвидировано 200 оккупантов — Гайдай 18 сентября, 21:15 Около 200 солдат российской армии погибли на автовокзале в Сватово (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА via Telegram)

В отеле во временно оккупированном Сватово Луганской области, по которой ВСУ нанесли удар, были ликвидированы 200 российских оккупантов.

Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«Сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в здании бывшей автостанции, потом там сделали отель. И где-то около 200 солдат российской армии там погибло», — сказал он.

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По данным Гайдая, оккупанты сейчас стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне.

«Но склады по-прежнему взрываются и с боекомплектом у них все так же могут быть проблемы», — заявил Гайдай.

Он также добавил, что россияне на оккупированных территориях глушат связь и проводят тщательные проверки мирного населения.

Об ударе ВСУ по автовокзалу в Сватово стало известно днем в воскресенье, 18 сентября.

Фото: Скриншот Google Maps

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия, по данным Генштаба, потеряла около 54 480 своих военных, а за минувшие сутки — 230. Также оккупанты потеряли почти 14 000 единиц техники.

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