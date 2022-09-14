Прибивают гвоздями к стенду: на авиабазе РФ в Крыму уничтожают гаджеты, чтобы спастись от ударов ВСУ — фото

14 сентября, 13:36
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О том, что ВСУ и так знают расположение авиабаз РФ в Крыму, россияне, видимо, не подумали (Фото:AFU StratCom/t.me)

О том, что ВСУ и так знают расположение авиабаз РФ в Крыму, россияне, видимо, не подумали (Фото:AFU StratCom/t.me)

Российское военное руководство считает, что украинские войска уничтожают их базы во временно оккупированном Крыму, наводя ракеты на гаджеты солдат.

Об этом рассказали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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В связи с этим, чтобы «обезопасить» себя от новых ударов, российское командование, вместо использования проверенных временем шапочек из фольги, отбирает у своих подчиненных смартфоны и ноутбуки, и показательно прибивает их гвоздями к информационному стенду, о чем свидетельствует обнародованное фото с базы оккупантов.

Видео дня

«Рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские „сигареты“ наводятся на цели именно по гаджетам… Где-то заплакали со смеху спутники НАТО и компании ICEYE», — отметили украинские военные.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Смартфоны Российская агрессия Гаджеты Российские военные Ракетные удары Авиабаза Война России против Украины

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