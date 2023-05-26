На Авдеевском направлении украинские защитники отразили штурм россиян, несмотря на химатаку — ГПСУ 26 мая, 16:43 Госпогранслужба уточняет, что бой с оккупантами длился около десяти часов (Фото:ДПСУ | Держприкордонслужба)

Российские оккупанты на Авдеевском направлении применили боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия против украинских сил. Несмотря на химатаку, ВСУ и пограничники отразили штурм войск РФ.

«Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм противника на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Сообщается, что штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел.

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«Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Дальше оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку», — сообщают пограничники.

Госпогранслужба уточняет, что бой с оккупантами длился около десяти часов. За это время украинские защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер.