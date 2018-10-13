На артскладах в Ичне за час зафиксировали до 44 взрывов

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано

По состоянию на 18:00 субботы, 13 октября, на территории 6-го арсенала Минобороны наблюдалась детонация боеприпасов - до 44 взрывов.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В период с 17:00 до 18:00 на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", – указано в нем.

По информации ведомства, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Напомним, что в период с 13:00 до 14:00 субботы, 13 октября, на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 3 взрывов.

Как сообщалось в пятницу, от снарядов и осколков было очищено шесть населенных пунктов возле арсенала (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи). Из-за сильного ветра 12 октября возросла интенсивность взрывов на военных складах.

Взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 000 человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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