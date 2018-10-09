На арсенале возле Ични раздаются одиночные взрывы маломощных боеприпасов - Минобороны

По состоянию на 16:00 вторника, 9 октября, значительно снизилась интенсивность взрывов, площадь возгорания и задымленность на арсенале возле Ични Черниговской области, сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Сейчас фиксируются взрывы боеприпасов небольших калибров и боеприпасов к стрелковому оружию", - говорится в заявлении.
По данным украинских военных, значительное уменьшение задымленности позволило задействовать аэроразведку для мониторинга очагов возгорания.
"На месте происшествия работает три инженерные машины разграждения и три пожарных танка ГПМ-54. Благодаря работе специальной техники удалось значительно уменьшить территорию возгорания", - добавили в Минобороны.
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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични Черниговской области. По состоянию на 14.00 очаги пожара локализованы.
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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
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