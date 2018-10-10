10 октября 2018, среда

На арсенале под Ичней продолжаются единичные взрывы

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Взрывы на складах начались ночью 9 октября
Фото: Минобороны

Взрывы на складах начались ночью 9 октября

По состоянию на вечер среды, 10 октября, на территории военного склада Министерства обороны Украины под Ичней в Черниговской области продолжается тушение пожара и детонация боеприпасов.

Об этом сообщили в Минобороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 16.30, над арсеналом наблюдается незначительное задымление и имеются единичные взрывы", - проинформировал представитель Минобороны Алексей Чернобай.

Авиация ГСЧС провела воздушную разведку технической территории арсенала и осуществила 18 сбросов воды (120 т). Десять групп разминирования осуществляют очистку территории от взрывоопасных предметов.

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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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