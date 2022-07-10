На Армию дронов для ВСУ за неделю собрали 400 млн грн

10 июля, 05:42
На первом этапе проекта планируется закупить 200 беспилотников (Фото:Fly Technology)

На первом этапе проекта планируется закупить 200 беспилотников (Фото:Fly Technology)

За неделю на Армию дронов для украинских военных собрали 400 миллионов гривен. В рамках проекта правительство и Генштаб ВСУ хотят закупить 200 беспилотников, чтобы закрыть дронами всю линию фронта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды», — написал Федоров.

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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов.

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Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Дроны Михаил Федоров минцифры Война России против Украины

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