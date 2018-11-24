На Андреевском спуске в Киеве демонтируют незаконный кран

Киевские коммунальные службы вместе с сотрудниками полиции начали демонтаж незаконно размещенного строительного крана на месте скандальной стройки на Андреевском спуске.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в Facebook.
Застройщик проигнорировал требование городского головы Виталия Кличко остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.
"Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть улицы. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала их", - написал Мондриевский.
Он также добавил, что если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования