На Андреевском спуске в Киеве демонтируют незаконный кран

Киевские коммунальные службы вместе с сотрудниками полиции начали демонтаж незаконно размещенного строительного крана на месте скандальной стройки на Андреевском спуске.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в Facebook.

Застройщик проигнорировал требование городского головы Виталия Кличко остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

"Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть улицы. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала их", - написал Мондриевский.

Он также добавил, что если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

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