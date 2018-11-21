На Amazon появились товары с символикой "ДНР", дипломаты обратились к основателю компании

На Amazon продают сувениры с флагами "ДНР"

На сайте крупнейшего интернет-магазина Amazon появились товары с символикой террористической организации "ДНР".

По запросу там можно купить различную символику с флагом псевдореспублики.

Из-за этого посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу и призвало снять с сайта данные товары.

Кроме того, подобное обращение было адресовано руководству компании eBay Inc.

Дипломаты также обратились в Администрацию США, включая Госдеп, Министерство торговли и Министерство финансов США.

Реакции представителей компании Amazon на данный инцидент пока нет.