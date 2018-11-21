На Amazon появились товары с символикой "ДНР", дипломаты обратились к основателю компании

На сайте крупнейшего интернет-магазина Amazon появились товары с символикой террористической организации "ДНР".
По запросу там можно купить различную символику с флагом псевдореспублики.
Из-за этого посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу и призвало снять с сайта данные товары.
Кроме того, подобное обращение было адресовано руководству компании eBay Inc.
Дипломаты также обратились в Администрацию США, включая Госдеп, Министерство торговли и Министерство финансов США.
Реакции представителей компании Amazon на данный инцидент пока нет.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования