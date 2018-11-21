21 ноября 2018, среда

На Amazon появились товары с символикой "ДНР", дипломаты обратились к основателю компании

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На Amazon продают сувениры с флагами
Скриншот с сайта amazon.com

На Amazon продают сувениры с флагами "ДНР"

На сайте крупнейшего интернет-магазина Amazon появились товары с символикой террористической организации "ДНР".

По запросу там можно купить различную символику с флагом псевдореспублики.

Из-за этого посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу и призвало снять с сайта данные товары.

Кроме того, подобное обращение было адресовано руководству компании eBay Inc.

Дипломаты также обратились в Администрацию США, включая Госдеп, Министерство торговли и Министерство финансов США.

Реакции представителей компании Amazon на данный инцидент пока нет.

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