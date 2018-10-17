На акции протеста профсоюзов в Киеве депутатов облили неизвестным веществом

В Киеве во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов двоих депутатов и одну участницу шествия облили неизвестным веществом с неприятным запахом.
Как сообщает Укринформ, инцидент произошел под зданием Кабмина.
Пострадали депутаты от БПП – Сергей Каплин и Александр Сугоняко.
По данным СМИ, полиция задержала двоих человек.
Акцию протеста проводит Федерация профсоюзов Украины. В ней принимают участие несколько тысяч человек.
Участники акции требуют установить минимальную заработную плату на уровне не ниже 7,7 тысяч гривен, а также не повышать тарифы на коммунальные и транспортные услуги.
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