17 октября 2018, среда

На акции протеста профсоюзов в Киеве депутатов облили неизвестным веществом

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Участники акции выдвинули несколько требований правительству
Фото: УП

Участники акции выдвинули несколько требований правительству

В Киеве во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов двоих депутатов и одну участницу шествия облили неизвестным веществом с неприятным запахом.

Как сообщает Укринформ, инцидент произошел под зданием Кабмина.

Пострадали депутаты от БПП – Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

По данным СМИ, полиция задержала двоих человек.

Акцию протеста проводит Федерация профсоюзов Украины. В ней принимают участие несколько тысяч человек.

Участники акции требуют установить минимальную заработную плату на уровне не ниже 7,7 тысяч гривен, а также не повышать тарифы на коммунальные и транспортные услуги.

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