На акции протеста профсоюзов в Киеве депутатов облили неизвестным веществом

В Киеве во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов двоих депутатов и одну участницу шествия облили неизвестным веществом с неприятным запахом.

Как сообщает Укринформ, инцидент произошел под зданием Кабмина.

Пострадали депутаты от БПП – Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

По данным СМИ, полиция задержала двоих человек.

Акцию протеста проводит Федерация профсоюзов Украины. В ней принимают участие несколько тысяч человек.

Участники акции требуют установить минимальную заработную плату на уровне не ниже 7,7 тысяч гривен, а также не повышать тарифы на коммунальные и транспортные услуги.