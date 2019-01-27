На акции зоозащитников в Одессе задержали четверых активистов
В субботу, 26 января, у входа в Одесский цирк прошла акций протеста зоозащитников, которые требовали прекратить использование животных в цирке.
Активисты собрались у входа в цирк и пытались донести до его посетителей недопустимость использования животных во время представлений, передает Думская.
Позже между протестующими и прибывшими на место проведения акции полицейскими произошли столкновения. Активисты утверждают, что конфликт был спровоцирован сотрудниками полиции.
Полиция, в свою очередь, обвиняет в провокации протестующих.
В результате были задержаны четверо активистов. После дачи показаний в отделении полиции их отпустили.
Акция зоозащитников у входа в Одесский цирк
26 января зоозащитники провели акцию у входа в Одесский цирк, требуя остановить использования животных во время представлений