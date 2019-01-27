На акции зоозащитников в Одессе задержали четверых активистов Сегодня, 00:43 646 Цей матеріал також доступний українською Думская Акция прошла под зданием цирка Думская

В субботу, 26 января, у входа в Одесский цирк прошла акций протеста зоозащитников, которые требовали прекратить использование животных в цирке.

Активисты собрались у входа в цирк и пытались донести до его посетителей недопустимость использования животных во время представлений, передает Думская.

Позже между протестующими и прибывшими на место проведения акции полицейскими произошли столкновения. Активисты утверждают, что конфликт был спровоцирован сотрудниками полиции.

Полиция, в свою очередь, обвиняет в провокации протестующих.

В результате были задержаны четверо активистов. После дачи показаний в отделении полиции их отпустили.

Акция зоозащитников у входа в Одесский цирк 26 января зоозащитники провели акцию у входа в Одесский цирк, требуя остановить использования животных во время представлений







