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На акции зоозащитников в Одессе задержали четверых активистов

Сегодня, 00:43
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Думская

Акция прошла под зданием цирка

В субботу, 26 января, у входа в Одесский цирк прошла акций протеста зоозащитников, которые требовали прекратить использование животных в цирке.

Активисты собрались у входа в цирк и пытались донести до его посетителей недопустимость использования животных во время представлений, передает Думская.

Позже между протестующими и прибывшими на место проведения акции полицейскими произошли столкновения. Активисты утверждают, что конфликт был спровоцирован сотрудниками полиции.

Полиция, в свою очередь, обвиняет в провокации протестующих.

В результате были задержаны четверо активистов. После дачи показаний в отделении полиции их отпустили.

Акция зоозащитников у входа в Одесский цирк

26 января зоозащитники провели акцию у входа в Одесский цирк, требуя остановить использования животных во время представлений

Думская



Теги:   Национальная полиция Украины Зоозащитники Цирк Одесса

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