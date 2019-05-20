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На акции против переименования проспекта в честь Жукова в Харькове произошли стычки

Сегодня, 07:44
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На акции против переименования проспекта в честь Жукова в Харькове произошли стычки - фото

Громадське

Стычки произошли возле памятника Жукову

В Харькове между противниками и сторонниками возвращения проспекту Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова произошли стычки.

Как сообщает Громадське, противники переименования устроили акцию Нет мяснику Жукову на карте Украины. В ней приняли участие около 200 харьковчан.

Митингующие принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

Фото: Громадське

Они подчеркнули, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

Сторонники переименования пытались помешать активистами положить кирпичи к памятнику, произошли стычки.

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе «мясника», привязанного к воздушным шарикам.

Фото: Громадське

Напомним, на сайте Харьковского горсовета разместили петицию с требованием вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова. Эту инициативу поддержал мэр города Геннадий Кернес и призвал харьковчан голосовать за петицию.

Чуть больше чем за сутки петиция набрала необходимое количество голосовв 5 тысяч. Теперь ее должны рассмотреть представители власти.

Теги:   Переименование улиц Памятник Жукову Харьков

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