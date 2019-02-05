На Академика Заболотного в Киеве военная колонна попала в ДТП - видео
Сегодня, 12:59
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Во вторник, 5
февраля, в Киеве колонна военной техники попала в ДТП.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав
видео с места происшествия.
Как отмечается,
авария произошла на улице Академика Заболотного, недалеко от поворота на улицу
Ивана Сирко.
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Судя по
опубликованному видео, один из грузовиков, двигавшийся в колонне, столкнулся с
легковым автомобилем.
При этом
отмечается, что в результате ДТП никто из людей не пострадал.
Причины аварии на
данное время не известны.