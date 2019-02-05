На Академика Заболотного в Киеве военная колонна попала в ДТП - видео Сегодня, 12:59 2640 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный В результате аварии никто не пострадал Скриншот с видео Киев Оперативный

Во вторник, 5 февраля, в Киеве колонна военной техники попала в ДТП.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

Как отмечается, авария произошла на улице Академика Заболотного, недалеко от поворота на улицу Ивана Сирко.

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Судя по опубликованному видео, один из грузовиков, двигавшийся в колонне, столкнулся с легковым автомобилем.

При этом отмечается, что в результате ДТП никто из людей не пострадал.

Причины аварии на данное время не известны.