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На Академгородке в Киеве из-за неработающих светофоров произошло масштабное ДТП

Сегодня, 11:47
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Информатор

В результате ДТП образовалась пробка

В Киеве на пересечении проспекта Академика Паладина, бульвара Вернадского и улицы Академика Ефремова произошло масштабное ДТП с участием трех легковушек и маршрутки.

Как сообщает Информатор, причиной аварии стали неработающие светофоры, установленные на данном перекрестке.

По словам очевидцев, сначала автомобиль Land Cruiser, двигавшийся по проспекту Паладина, врезался в Toyota Camry, которая ехала по улице Ефремова. От удара Camry откинуло на пешеходную зону, а внедорожник влетел задней частью в бок Toyota Aventis, которая в свою очередь зацепила маршрутку.

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал, однако автомобили получили значительные повреждения.

Кроме того, из-за ДТП образовалась большая пробка.

Теги:   ДТП Киев

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