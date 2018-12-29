На Академгородке в Киеве из-за неработающих светофоров произошло масштабное ДТП Сегодня, 11:47 298 Цей матеріал також доступний українською Фото: Информатор В результате ДТП образовалась пробка

В Киеве на пересечении проспекта Академика Паладина, бульвара Вернадского и улицы Академика Ефремова произошло масштабное ДТП с участием трех легковушек и маршрутки.

Как сообщает Информатор, причиной аварии стали неработающие светофоры, установленные на данном перекрестке.

По словам очевидцев, сначала автомобиль Land Cruiser, двигавшийся по проспекту Паладина, врезался в Toyota Camry, которая ехала по улице Ефремова. От удара Camry откинуло на пешеходную зону, а внедорожник влетел задней частью в бок Toyota Aventis, которая в свою очередь зацепила маршрутку.

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал, однако автомобили получили значительные повреждения.

Кроме того, из-за ДТП образовалась большая пробка.