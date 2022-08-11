Удар по аэродрому в Крыму: Россия потеряла больше девяти самолетов — Воздушные силы ВСУ 11 августа, 07:09 На аэродроме в Крыму было уничтожено больше девяти самолетов (Фото:REUTERS/Stringer)

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, после удара по аэродрому возле поселка Новофедоровка в Крыму было уничтожено больше девяти российских самолетов.

«Спутниковые снимки украинского военного аэродрома Саки в Крыму. До и после „внештатной ситуации“. Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов», — говорится в сообщении командования в Telegram.

Видео дня

По данным Oryx, на аэродроме Саки были уничтожены не менее четырех самолетов Су-30СМ, шесть ударно-тактических самолетов-разведчиков Су-24М/МР (пять уничтожены, один поврежден).

Эксперт Александр Оливер отмечает, что были уничтожены от 9 до 14 самолетов.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.



Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.