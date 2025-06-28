После атаки дронами на аэродром Кировское в ночь с 27 на 28 июня снимки со спутника NASA зафиксировали несколько очагов возгорания (Фото: Крымский ветер via Telegram)

СБУ подтвердила атаку дронами на аэродром Кировское в оккупированном Крыму в ночь с 27 на 28 июня , где был уничтожен российский зенитный комплекс Панцирь-С1 и три вертолета.

Об этом сообщили в СБУ.

«Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БпЛА врага. Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение ночи на аэродроме происходила вторичная детонация.

«СБУ системно работает над снижением возможностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага», — отметили в спецслужбе.

Ранее мониторинговый канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что в ночь на субботу, 28 июня, дроны атаковали аэродром Кировское во временно оккупированном Крыму. Тогда сообщалось, что в результате удара могли быть уничтожены склад с боеприпасами и объекты ПВО.

Российское минобороны утверждало, что «уничтожено» 10 беспилотников ночью и утром 28 июня над захваченным россиянами Крымом.

Аэродром Кировское расположен на востоке Крыма. Находится в подчинении летно-испытательного центра минобороны России имени Чкалова (в/ч 3865).

В 2024 году сообщалось о нескольких атаках на авиабазу в Кировском.