В оккупированном Крыму вспыхнул масштабный пожар на аэродроме Бельбек 1 октября, 18:05 В аэропорту Бельбек вспыхнул масштабный пожар (Фото:ЧП Крым / Telegram)

Вечером в субботу, 1 октября, появились сообщения о пожаре на аэродроме Бельбек во временно оккупированном РФ Крыму. Оккупационные «власти» заявляют о «внештатной ситуации».

Местные пророссийские телеграм-каналы публикуют фото и видео масштабного возгорания на аэродроме. На кадрах виден густой черный дым над местом пожара. На некоторых видео с места происшествия слышны звуки взрывов.

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Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.



Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале о «внештатной ситуации» на аэродроме Бельбек. По его словам, якобы при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, из-за чего произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот, по его словам, успел эвакуироваться.

Развожаев уверяет, что пожар оперативно потушен, а аэродром не пострадал.

Комментарии о ситуации на украинском полуострове со стороны украинской власти на данный момент отсутствуют.

Фото: РаZVожаев / Telegram

Фото: РаZVожаев / Telegram

В оккупированном Крыму с начала августа регулярно появляются сообщения о взрывах и пожарах на военных объектах, захваченных российскими войсками. Местами это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Оккупационные «власти» назвала причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове. Однако, по информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стояли подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов». При этом кремлевские марионетки в Крыму приказали засекретить факты взрывов на военных объектах.

Взрывы также регулярно слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае, Саках и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитываются о якобы сбитых беспилотниках.

По данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму Россия вывела с оккупированного полуострова часть кораблей и авиации.

