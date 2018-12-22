На аэродром под Севастополем перебросили модернизированные российские истребители Сегодня, 15:00 224 Цей матеріал також доступний українською Российские истребители приземлились в Крыму Фото: @pr_sevnews via Twitter

В субботу, 22 декабря, Россия перебросила в оккупированный Крым больше десяти истребителей Су-27 и Су-30 на фоне конфликта в Керченском проливе.

Как сообщил Reuters один из очевидцев, самолеты приземлились на аэродроме Бельбек под оккупированным Россией Севастополем.

По информации российского информагентства ТАСС, аэродром Бельбек принял первые истребители Су-30М2 и пассажирский самолет Ту-134а после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что на аэродром вернулись модернизированные Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО, которые на время ремонта ВПП базировались на аэродроме города Крымска в Краснодарском крае.

Крым. Посадка первых военных самолетов на обновлённую полосу аэродрома Бельбек. pic.twitter.com/cqh3WvbxHW — Негосдума (@duma_gos) 22 декабря 2018 г.

Ранее спутниковые снимки зафиксировали скопление боевой авиации на открытых стоянках аэродрома Бельбек. На аэродром были переброшены около 24 истребителей, среди которых 16 самолетов Су-27 различной модификации, восемь МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.