На админгранице с оккупированным Крымом задержали представительницу Путина на выборах

В понедельник, 23 апреля, в контрольном пункте въезда-выезда Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом задержали гражданку Украины - доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По информации следствия, задержанная женщина, действуя в интересах страны-агрессора, а также неправительственной всероссийской общественной организации Волонтеры Победы, незаконно организовала и проводила в Крыму сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года.

"Данная гражданка Украины... предоставила содействие РФ и организации Волонтеры Победы в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности", - добавил генпрокурор.

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Сейчас задержанной готовится сообщение о подозрении в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены.

Напомним, что сотрудники прокуратуры АР Крым объявили о подозрении в совершении преступлений депутату городского совета оккупантов в Евпатории, которого задержали при пересечении админграницы в Херсонской области.