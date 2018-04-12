На админгранице с Крымом российские силовики задержали украинца - волонтеры

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Харьковчанин задержан при въезде в оккупированный Крым
Фото: КрымSOS

Харьковчанин задержан при въезде в оккупированный Крым

В среду, 11 апреля, российские силовики задержали жителя Харькова на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом организации КрымSOS сообщила мать задержанного.

По ее словам, Александр Стешенко, 1991 года рождения, был задержан "пограничниками" ФСБ РФ на КПВВ Чонгар.

Он ехал в оккупированный Крым в гости к знакомой, с которой общается уже долгое время. Мать сообщила, что знает к кому ехал ее сын, так как женщина ранее жила в Харькове.

В последний раз Александр Стешенко позвонил матери утром 11 апреля, сообщив, что "пограничники" РФ на Чонгаре усомнились в его схожести с фото в паспорте. С тех пор связи с ним нет.

"Есть информация, что водитель такси прождал его на границе около 4 часов, после к водителю вышел сотрудник силовых структур РФ, забрав вещи из машины сказал водителю не ждать", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 февраля ФСБ России задержала в оккупированном Симферополе гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове