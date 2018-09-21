Минздрав vs Амосова. Чем завершится скандал в Национальном медуниверситете Богомольца

Противостояние в главном медвузе страны продолжается. Печерский суд Киева восстановил в должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову, сообщили в Министерстве здравоохранения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Незаконное решение и апелляция Минздрава

Пока Минздрав не получил надлежащим образом заверенную копию решения суда, Екатерина Амосова не является руководителем вуза, добавили там. Для ее восстановления в должности должен быть выдан соответствующий приказ министерства, а на его основании внесены изменения в Единый государственный реестр.

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Сейчас Екатерина Амосова не имеет полномочий издавать приказы как ректор университета, заявили в Минздраве и добавили, что готовят апелляционную жалобу. В полном объеме решение Печерского суда о возобновлении Амосовой в должности ректора вступит в законную силу только по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, то есть через 30 дней.

Решение Печерского суда в Минздраве назвали незаконным. Министерство обратилось в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру с требованием расследования "ряда дерзких преступлений" экс-ректора Екатерины Амосовой.

"Министерство примет все необходимые меры в рамках закона для прекращения преступной деятельности экс-администрации заведения, порочащей репутацию крупнейшего медицинского университета страны и привела к управленческому хаосу, который грозит хищением бюджетных средств", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Обновленная Амосова

Несмотря на такую ​​позицию профильного учреждения, Екатерина Амосова находится на рабочем месте. Об этом она сообщила лично.

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Амосова добавила, что для того, чтобы она могла работать ректором, не нужны ни специальные приказы министерства или исполнительной службы, ни рассмотрение апелляционной жалобы в Минздраве.

"Я в своем родном университете в морфологическом корпусе. По закону Украины, решении суда первой инстанции о восстановлении вступает и действие немедленно. Я возобновлена ​", - сказала Амосова.

Инвентаризация от Амосовой

Амосова также сообщила, что сегодня комиссия университета, назначена ее приказом, приедет к корпусу вуза на бульваре Шевченко, 13 и попытается провести инвентаризацию. Процедура будет проводиться в течение нескольких дней. Если комиссию не пустят в вуз, то это будет снято на видео, отметила она. Эта ситуация, по ее убеждению, должна решаться в судебной плоскости.

На днях в Минздраве заявили, что все структурные подразделения вуза, в частности, канцелярия и отдел кадров, были перемещены из здания ректората на бульваре Шевченко в другие корпуса университета. А из ректората медвузов исчезли устав и печать.

Кадровый скандал в медуниверситете продолжается с весны Екатерина Амосова была уволена с должности в апреле этого года из-за невыполнения условий контракта. Решению предшествовало заключение комиссии Минздрава, которая признала ее работу в 2017 году неудовлетворительной. Тогда же профильное ведомство объявило конкурс на эту должность директора Национального медицинского университета.

В то же время на сайте университета появилась скан-копия Печерского суда Киева. Постановлением был удовлетворен иск Амосовой и признано незаконным ее увольнения. Также суд запретил проводить конкурс на должность ректора. В августе назначенный Минздравом на должность и.о. ректора университета Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место.

Вход в здание был заблокирован. В сентябре Окружной админсуд Киева приостановил действие приказа Минздрав о назначении Кучина и запретил назначать министерству на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных законом об высшем образовании. В суд с этим заявлением обратились проректор Ярослав Цихмистер, Александр Никитюк, Елена Стеченко, Татьяна Черенько и Олеся Леновицкая.

Самоназначения

Цихмистер назначил себя и.о. ректора и издал приказ о расторжении всех соглашений, подписанных Кучиным. Он также изменил Кучина с должности директора Института последипломного образования. Вместе с тем появился приказ и.о. директора Кучина об освобождении от должности проректора университета Ярослава Цихмистера.

Решение Печерского суда в Минздраве назвали незаконным

7 сентября Минздрав назначило и.о. ректора Национального медицинского университета экс-проректора медвузов Александра Науменко.

Сложившееся в Национальном медицинском в университете нужно решать в законной плоскости, отметил заместитель главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий. По его словам, такие кадровые перипетии и работа фактически двух администраций параллельно не могут не влиять на работу вуза. Но преподаватели продолжают получать зарплату, а студенты - стипендию.

"Наличие двух администраций не слишком положительно влияет на учебный процесс. Как на студентов, так и на администрацию", - отметил Мусий.

Минздрав создал специальную комиссию, которая проверит финансово-хозяйственную деятельность, соблюдения устава, контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества Национального медицинского университета за период с 1 октября 2015 по 18 сентября 2018 года.

Решение провести проверку было принято, как сообщили в ведомстве, через многочисленные обращения граждан, сотрудников вуза, преподавателей и студентов о нарушениях со стороны экс-администрации заведения.